Conheça as melhores opções de clínicas de reabilitação em SP

A clínica de reabilitação é um fator muito importante para os familiares, afinal é onde um ente querido passa grande parte do seu tempo para se recuperar de uma doença. Sendo assim, deve ser um local confiável, completamente profissional e principalmente aconchegante.

Pensando nestes fatores, separamos algumas opções de clínica de recuperação em SP e as principais curiosidades sobre este assunto.

O que é clínica de reabilitação e para que serve?





A clínica de reabilitação é um espaço para resgatar pessoas que possuem uma doença crônica de alcoolismo ou dependência química. Ou seja, este é um lugar que ajuda estas pessoas a recuperar sua vida normal e principalmente um propósito para continuar vivendo de uma forma saudável.

Sabemos que a dependência química e ao alcoolismo é algo completamente complicado. Quando falamos complicado, não é apenas para a família, mas também para a própria pessoa, pois mesmo com uma grande quantidade de informações, ainda existem diversos preconceitos e mitos.

O espaço de recuperação é composto por um lugar agradável. Geralmente proporciona ao paciente um contato com a natureza. Além disso, é necessário um grupo de profissionais especializados para tratar estes pacientes.

Mas o que diferencia uma clínica de reabilitação das outras? Os centros de recuperação costumam se diferenciar por conta das metodologias de tratamento que são utilizadas. Não só, como também as abordagens terapêuticas, cuidados psicológicos e muito mais.

Além de fazer o processo de desintoxicação da dependência, estes locais são essenciais para que o paciente possa mudar seus pensamentos, crenças e até mesmo mudar atitudes que são causadas pelo vício.

Quais são os tipos de internação em uma clínica de recuperação?





Em uma clínica de reabilitação é possível encontrar diversos tipos de internações. Estes 3 tipos, são: internação involuntária, voluntária e compulsória. Veja a seguir as principais informações sobre cada uma.

1- Internação involuntária





A internação involuntária, acontece quando o paciente é internado contra a sua vontade. A pessoa geralmente resiste pelo fato de achar que pode parar por si de consumir bebidas alcoólicas ou fazer o uso de drogas.

Mas sabemos que não é assim que acontece e essas pessoas precisam de ajuda sim. Então, para fazer a internação involuntária, é necessário que um familiar ou responsável faça o processo de encaminhamento do paciente para a internação

Além disso, todo o processo acontece com o auxílio de um médico que faz o laudo, recomendando a internação do dependente para uma clínica de reabilitação.

2- Internação voluntária





A internação voluntária acontece quando o próprio paciente identifica que precisa de tratamento e reconhece a sua dificuldade. Sendo assim, o próprio paciente faz a busca por um tratamento adequado, ou até mesmo uma ajuda especializada.

Esta é considerada como a tomada de decisão ideal, mas nem sempre isso acontece. Geralmente, esta tomada de decisão exige que o paciente tenha um autoconhecimento, o que é muito raro entre as pessoas que passam por estes tipos de doenças crônicas.

3- Internação compulsória





Neste caso, nem o próprio paciente, nem os familiares decidem o processo de internação. Ou seja, na internação compulsória, tudo acontece por um intermediário, este é um juiz que determina a sentença.

Para estes casos, é necessário fazer um laudo médico do paciente e o juiz precisa ter um conjunto de informações sobre o estado e situação do paciente, para determinar a sentença.

Como fazer a internação involuntária?





Neste momento, pode parecer algo difícil para o familiar ou responsável, pois o mesmo sente que está traindo a confiança do seu ente querido.

Mas não é assim, afinal no primeiro momento, o paciente pode estar sendo contra ou achando que você está traindo sua confiança. Mas na verdade, após o processo de aceitação, o próprio paciente irá identificar que você como responsável estava certo e pode até mesmo agradecer pela iniciativa da internação.

Sendo assim, se você está passando por esta situação, pense no que é melhor para o seu familiar ou aquela pessoa que você ama. Ainda, não se sinta culpado, pois não estará prejudicando e sim cuidando da saúde e vida de uma pessoa que você ama.

Após tomar a sua decisão, o primeiro passo é entrar em contato com um médico, marcar uma consulta e informar ao profissional todas as informações e a situação real do paciente.

De acordo com as informações e exames que forem colhidos do paciente pelo médico, o mesmo fará a elaboração do laudo para internação.

Em seguida, os familiares juntamente com um servidor público da área de saúde, podem fazer o encaminhamento do pedido. Ainda, segundo a Lei Nº 13.840/19, afirma que a internação pode ser interrompida pelos familiares e representantes legais a qualquer momento.

8 melhores opções de clínicas de reabilitação em São Paulo





Agora que você já sabe como funciona o processo de internação, para que serve as clínicas e tudo sobre este procedimento. Separamos as 8 melhores clínicas de recuperação em São Paulo.

Todas foram selecionadas de acordo com a sua reputação e infraestrutura que oferecem aos pacientes. Além disso, veja as principais informações sobre cada uma e quais suporte oferecem aos pacientes.

1- Clínica de recuperação em Araçoiaba da Serra- SP

A clínica em Araçoiaba da Serra fica localizada no estado de São Paulo, a mesma é utilizada tanto para homens, quanto para mulheres, mas possui alas separadas.

O tratamento dura de 3 a 6 meses, o local oferece uma infraestrutura médica com:

● Psiquiatra semanal;

● Psicoterapeuta 24 horas;

● Conselheiro em dependência química;

● Neurolinguística;

● Coach pessoal e profissional para os pacientes;

● Psicóloga semanal;

● Uso de celulares, notebooks e tablets de acordo com cada paciente;

● Personal trainer, na segunda, quinta e sábado;

● 6 Refeições por dia;

● Nutricionista para atendimento individual e elaboração do cardápio;

2- Clínica de reabilitação em Americana- SP





Esta é uma clínica que trabalha com profissionais e metodologia para dependentes químicos. A mesma oferece:

● Educação física;

● Espiritualidade;

● Compartilhamento de sentimento;

● Atividade de vida diária;

● Dinâmicas com especialistas;

● Terapia Ocupacional;

● Prevenção de recaídas;

● Assistência familiar;

● Atividades de higienização pessoal;

● Consultas individuais;

● Vídeo terapia;

● Temática de 12 passos.

3- Clínica em Itapecerica da Serra- SP





A clínica de recuperação em SP atende convênio médico ou plano de saúde. O espaço de recuperação cumpre com todos os requisitos exigidos pelos órgãos públicos.

O plano de recuperação oferecido pela unidade, é de um período de 6 meses. Assim, o paciente pode se recuperar tanto fisicamente, como dos danos emocionais que foram causados pelo vício.

O local é totalmente seguro, oferece uma rotina de consultas em grupo e individuais. Além disso, disponibiliza aos pacientes diversas gincanas e atividades em grupo para que o paciente tenha uma outra percepção.

O espaço tem vigilância 24 horas, 5 refeições diárias. O dia dos pacientes é completo de atividades para influenciar o lazer de todos, assim diminui a sensação de abstinência das substâncias.

Os pacientes recebem acompanhamento diário de psicólogos, psiquiatra, terapeuta, equipe de enfermagem, monitores 24 horas, atividades físicas diariamente, espiritualidade sem envolver a inclusão de religiões, programa dos 12 passos.

4- Clínica em Ibiúna- SP





Está é considerada como uma das melhores clínicas de recuperação em São Paulo. Além disso, possui uma ótima infraestrutura para receber os pacientes. A unidade atua há mais de 13 anos no processo de reabilitação de pessoas com dependência química e do álcool.

A clínica oferece uma equipe de profissionais totalmente especializada, como:

● Psiquiatra;

● Psicólogo;

● Neuropsicólogos;

● Enfermaria 24h;

● Educador físico;

● Terapeuta familiar e em dependência química.

Como metodologia terapêutica, oferece o processo de desintoxicação, conscientização e reinserção social do paciente.

5- Recuperação em Suzano- SP





A clínica aceita plano de saúde e convênio médico, é referência na cidade de Suzano. A unidade oferece um tratamento moderno e humanizado, cuida da parte física, mental e espiritual.

O espaço oferece 6 tipos de alimentação diariamente, oferece lago para pesca, áreas de lazer, piscina, salão de jogos, cozinha industrial, refeitório, bomboniere, lavanderia e muito mais.

O local também oferece atividades e reuniões, estas são:

● Atividade de espiritualidade;

● Reunião de sentimentos;

● Reunião de 12 passos;

● Psicoterapia individual;

● Terapia do trabalho;

● Concentração e atenção;

● Terapia Racional Emotiva;

● Programa de Prevenção e Recaída.

6- Reabilitação involuntária em Itanhaém- SP





O local oferece uma metodologia de tratamento humanizada e eficaz, com enfermaria 24 horas, psicólogo 2 vezes por semana, atendimento terapêutico, nutricionista, educador físico e muito mais.

A unidade também oferece 5 refeições diárias, e atividades para os pacientes durante o dia.

7- Clínica em São Bernardo do Campo- SP





Esta é uma clínica masculina, de alto padrão. A unidade busca fazer um tratamento especializado e individual para a situação de cada paciente. A clínica faz o processo de desintoxicação, trabalha aspectos emocionais dos pacientes, ajuda para a mudança de vida.

Além disso, oferece atendimentos individuais, faz terapia cognitiva comportamental, acompanhamento de especialistas, monitoramento 24 horas, academia, piscina aquecida, aula de artesanato e de inglês. É exclusiva para convênio médico ou plano de saúde.

8- Clínica de reabilitação em Cabreúva- SP





Esta é uma clínica de recuperação em SP feminina, a unidade busca acolher e tratar os pacientes da melhor forma possível. O espaço oferece educador físico, usa a metodologia dos 12 passos para o tratamento de pessoas dependentes.

Ainda, faz diversas atividades individuais e em grupo com os outros pacientes, com a finalidade de aceitação da dependência do paciente. Sem contar que a metodologia usada pela clínica também inclui o processo de ressocialização de cada paciente.

Esta unidade é de alto padrão e oferece o tratamento de 3 a 6 meses para os pacientes que precisam do tratamento de reabilitação.