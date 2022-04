Da Redação

Conheça alguns sinais que podem indicar o começo de um câncer

O tratamento contra o câncer é mais efetivo quando a doença é descoberta ainda no início e, para isso, existem alguns sinais que podem indicar a enfermidade.

Estar atento ao corpo é muito importante para a saúde como um todo e, em caso de câncer, é essencial para que seja feito um diagnóstico precoce. Veja 10 sintomas simples, mas que não devem ser ignorados:



1 – Perda de peso sem motivo

Emagrecer sem dieta, exercício ou explicação pode ser um dos primeiros sintomas de vários tipos de câncer, como de pâncreas, estômago, pulmão e esôfago.

2 – Inchaços e caroços que aparecem do nada

Qualquer mudança de textura na pele que surja sem motivo e não desapareça, principalmente no pescoço, axila, virilha, estômago, colo, seios e testículos, pode ser um sinal de crescimento de tumores.

3 – Tosse persistente

Apesar de ser um sintoma que pode ser confundido com muitas doenças (inclusive com a Covid-19), se a tosse durar mais de quatro semanas, é importante investigar com um médico para entender suas causas. Se a tosse for acompanhada de sangue e falta de ar, pode ser um sinal de câncer de pulmão.

4 – Mudanças em pintas



Pintas são um dos sinais mais conhecidos do câncer de pele. Mudanças no tamanho, formato ou cor de pintas que já existem devem acender um alerta — manchas que sangram, parecem cheias de líquido, ou que estejam descascando, precisam ser checadas por um dermatologista.

5 – Sangue na urina ou fezes

Pode ser um dos sinais de câncer de bexiga, rins ou de intestino. O sintoma, combinado com qualquer mudança na frequência das idas ao banheiro, ou constipação/diarreia além do normal, é uma indicação da necessidade de procurar um médico.

6 – Dor, vazamento ou dificuldades para urinar

Qualquer dificuldade na hora de urinar, incluindo vontade urgente no meio da noite ou dor, deve ser investigada. Em homens, os sinais podem ser indicativos de câncer de próstata. Outros sintomas que merecem atenção são dificuldade de ereção, dor no reto e na região lombar.

7 – Dor inesperada

Alguns tumores podem pressionar ossos, nervos e outros órgãos, causando dor. Dores que são inesperadas, durem mais de quatro semanas, ou que seja intermitente, podem ser um sinal do desenvolvimento de câncer.

8 – Azia recorrente e forte

Casos de azia que acontecem com frequência, resultam em dor e demoram a passar podem indicar uma série de doenças, inclusive câncer de estômago ou garganta.

9 – Dificuldade para engolir

A sensação de uma bola na garganta, que dificulta a deglutição, é um dos principais sintomas de câncer de esôfago.

10 – Suor noturno forte

O sinal pode estar associado a linfomas, um tipo de câncer no sistema linfático.

As informações são do Metrópoles.