Conheça a história de amor de Lionel Messi e Antonella

Lionel Messi e a esposa Antonella Roccuzzo tiveram o primeiro filho em 2012

Lionel Messi e a esposa Antonella Roccuzzo tiveram o primeiro filho em 2012 e se casaram apenas em 2017, mas a história de amor entre os dois começou muito antes, em Rosário, na Argentina. Eles se conheceram quando tinham cerca de 9 anos, o pequeno Messi costumava frequentar o mercado dos pais da atual mulher.

Aos 13 anos, o camisa 10 da Argentina recebeu proposta para jogar nas categorias de base do Barcelona e precisou se mudar para a Espanha. Antonella, porém, nunca saiu da cabeça do adolescente. Conforme amigos próximos revelaram a jornais argentinos, ele escrevia cartas dizendo que a amiga de infância seria sua namorada um dia.

Uma tragédia acabou reunindo os dois novamente. Após Antonella receber a notícia da morte de uma amiga próxima, Messi, na época começando a despontar como uma das maiores promessas do futebol, não pensou duas vezes e viajou à Argentina para consolar a atual esposa.

Entre 2007 e 2009, o casal manteve um relacionamento à distância. Em 2010, quando Messi já era considerado o melhor jogador do mundo, Antonella viajou à Espanha e os dois assumiram o relacionamento. Em 2011, jornais chegaram a relatar que o casal havia terminado, mas logo reatou o namoro.

A partir de então, Messi e Antonella puderam enfim viver o romance sonhado desde a infância de Lionel. Em 2012, nasceu o primeiro filho do casal, Thiago. Três anos depois foi a vez de Mateo vir ao mundo. Em 2018, Antonella deu a luz ao caçula Ciro.

As informações são do site Istoé Gente.

TORCIDA NA COPA

Antonella e os filhos viajaram ao Qatar para acompanhar a última Copa do Mundo de Messi. Na grande final, que acontece neste domingo às 12h (de Brasília), a família do craque estará na arquibancada do Estádio Lusail City para torcer pelo tão sonhado tricampeonato argentino.





