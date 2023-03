Conheça 5 jogadores que se destacaram no futebol mais 'velhinhos'

Da Redação

No esporte em geral, já estamos acostumados a presenciar a maturidade precoce dos atletas, cada vez mais jovens vão surgindo novas joias e nos surpreendendo com tanto talento, e tão novos. No futebol não é diferente é muito mais fácil se apostar em um jovem atleta em formação entre 16 e 20 anos.

Mas voltando ao nosso assunto, hoje vamos trazer um artigo que contraria a ideia de que quanto mais jovem um jogador de futebol, melhor vai ser o investimento. Você vai conhecer craques do futebol mundial que conseguiram alcançar o sonho de se tornar jogador um pouco mais tarde que a maioria.

Ole Gunnar Solskjaer

O jogador sempre aparentou ter muito menos idade do que realmente tinha, não sabemos se existe uma relação, mas Solskjaer assinou o primeiro contrato somente aos 23 anos. No Manchester United, sempre será lembrado como 'Assassino com cara de bebê', por suas aparições em momentos críticos. Foram mais de 100 gols pelo clube.

Luca Toni

Luca sempre se destacou por onde passou, chegando a brilhar até com a camisa da seleção italiana. Entretanto, o início da sua carreira sempre foi marcado por desconfiança, onde era estigmatizado como aquele típico jogador bom, mas de clubes ou divisões menores. No entanto, chegou ao Palermo para, a partir dos 25 anos, começar a ganhar reconhecimento. Foi campeão do mundo com a Itália em 2006.

Didier Drogba

Ele assinou seu primeiro contrato aos 21 anos com um time da segunda divisão francesa e lá se tornou um atacante a ser considerado. Mas apenas aos 26 anos escreveu suas melhores páginas quando o Chelsea o contratou. Pelo clube inglês, foram 341 jogos, 163 gols e 12 títulos. Ele jamais desistiu e fez sucesso.

Ruud Van Nistelrooy

Depois de passagens apagadas por clubes de menor porte da Holanda, chegou ao PSV para, aí sim, começar a brilhar. Já estava com 25 anos quando deu início a uma trajetória por alguns dos maiores clubes do mundo. No Manchester United, marcou 150 gols em 219 jogos. No Real Madrid, foram 64 tentos em 96 partidas.

Miroslav Klose

Aos 20 anos, era pedreiro, mas acabou mudando de vida aos 24, após a Copa do Mundo da Coreia e do Japão. O alemão passou a ser um pesadelo para todas as defesas rivais, virou o maior artilheiro da história dos Mundiais e herói, por exemplo, do Bayern de Munique.