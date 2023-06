Conheça 10 simpatias para Santo Antônio, o Santo Casamenteiro

Simpatias fazem parte da cultura brasileira. As origens são pouco conhecidas, mas no final, podem ser apenas uma boa forma de dedicar um tempo direcionando uma energia com a intenção de conquistar alguma coisa, como um ato de fé, que transcende as religiões.

Portanto, seja você uma pessoa religiosa ou somente alguém que quer dedicar um tempo para lembrar de pedir ao universo o tão sonhado par neste mundo, essas simpatias podem te ajudar.

A seguir listamos 10 simpatias para Santo Antônio:

CASTIGO GELADO

Nesta simpatia você colocará a imagem de Santo Antônio na geladeira e deixará por lá enquanto não conseguir o seu novo amor. Se demorar muito a atender seu pedido, transfira a imagem para o congelador.

MENINO JESUS

Retire o menino Jesus do colo de Santo Antônio e vire-o para a parede. Prometa que irá devolver assim que o santo te trouxer um namorado.

ÁGUA E CACHAÇA

Uma das mais clássicas simpatias para arrumar namorado é colocar o Santo Antônio de cabeça para baixo dentro de um copo de água ou de cachaça. Ele só será retirado do castigo depois que atender o pedido.

SETE ROSAS

Coloque sete rosas em um vaso em frente a imagem do santo casamenteiro. Reze para ele pedindo um novo amor. Quando as pétalas secarem, leve-as para uma igreja.

CRAVO

Em um vaso especial plante um pé de cravo branco e cuide dele com carinho até que floresça. Escolha a flor mais bonita e ofereça ao Santo Antônio.

- LEIA MAIS: Com fama de "casamenteiro", saiba quem foi Santo Antônio de Pádua

FITA BRANCA

Corte 3 palmos de uma fita branca e amarre na imagem de Santo Antônio. Coloque o santo no seu quarto e reze para que você se case logo.

CRAVO E ROSA

Amarre juntos, com uma fita verde, os talos de uma rosa e um cravo. Dê 13 nós nessa fita, sempre pensando no Santo Antônio. Peça para que ele una você e seu amor igual à junção das flores.

FITA VERMELHA

Use uma fita vermelha no sutiã durante 7 dias. Depois desse tempo, coloque-a dentro de um envelope, lacre e coloque no altar de Santo Antônio. Peça para que seu desejo se realize e acenda uma vela de 7 dias para o santo casamenteiro.

EMBAIXO DA CAMA

Deixe a imagem do Santo Antônio debaixo da sua cama por 3 dias. Antes de dormir, imagine-se com o corpo rodeado por uma luz cor de rosa. Na manhã do último dia, tome um banho de casca de maçã com uma colher de mel.

PERFUMADO

Retire três espinhos de uma rosa vermelha e coloque dentro do seu perfume. Use-o sempre que estiver com a pessoa amada, mas lembre-se de pedir para Santo Antônio remover os obstáculos toda vez que usar.

