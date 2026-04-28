Congresso tem que discutir desvinculação de receita, diz Tarcísio durante a Agrishow

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), defendeu nesta terça-feira, 28, a desvinculação federal de recursos da saúde. "Vocês lá na Câmara Federal vão ter que discutir isso, desvinculação de receita. Porque se não desvincular receita, os nossos parlamentares federais vão estar, em muito pouco tempo, gastando toda aquela energia na discussão do orçamento da União para tratar de 2%, 3% do Orçamento", falou, dirigindo-se ao deputado federal e presidente do MDB, Baleia Rossi, que estava na plateia.

Em seu discurso, Tarcísio defendeu também o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, André do Prado (PL), e disse que o deputado federal é o "maior embaixador da saúde" do Estado de São Paulo. A declaração vem em um momento em que André do Prado tenta conquistar o apoio do bolsonarismo para ser um dos candidatos ao Senado pelo Estado.

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"Tenho o André do Prado como o maior embaixador da saúde aqui do nosso Estado. E a Assembleia ajudou a construir isso, porque tomou uma posição muito ousada", declarou Tarcísio na Agrishow, que reúne o público do setor de agronegócio em Ribeirão Preto (SP).

André do Prado tenta coletar apoios para seu nome, a fim de conseguir o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), responsáveis pela escolha. Também disputam o endosso nomes como o deputado federal Mario Frias (PL-SP).