Congonhas tem voos cancelados após jatinho derrapar no Santos Dumont e afetar operação

Ao menos 37 voos foram cancelados no Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, após um jatinho derrapar na pista do Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e afetar a operação.

Segundo a Aena, responsável por Congonhas, até as 19h49, 18 partidas e 19 chegadas com origem ou destino no aeroporto Santos Dumont tinham sido canceladas.

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"A Aena recomenda que todos os passageiros com viagem programada para esta noite entrem em contato com as companhias aéreas para consultar a situação de seus voos."

No Rio, 15 voos foram desviados para o Aeroporto Internacional do Galeão e outros 53 foram cancelados.

O incidente ocorreu às 16h10 e não deixou feridos. Segundo a Infraero, o avião, de prefixo PS-VEE, derrapou e parou em uma área gramada. Estavam a bordo o piloto e um tripulante.

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"O Plano de Emergência do Aeroporto foi acionado imediatamente e, no momento, as operações do aeroporto estão suspensas para remoção da aeronave que está na área gramada ao lado da pista", informou a Infraero.

Dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) sobre o registro da aeronave mostram que o avião de prefixo PS-VEE é um Embraer EMB-500, de operação privada. A aeronave está registrada em nome da VEE One - Manutenção e Serviços Ltda., que consta como proprietária desde 3 de julho de 2026. O Estadão entrou em contato com a empresa e aguarda retorno.

O registro indica situação normal, certificado de aeronavegabilidade padrão e autorização para voo IFR noturno. A validade do Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade (CVA) vai até 3 de julho de 2027.