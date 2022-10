Congonhas retoma pousos e decolagens após avião sair da pista

Redação e Estadão Conteúdo (via Agência Estado)

O Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, foi reaberto às 22h18 deste domingo, 9, após a pista principal ter sido fechada no início da tarde quando o pneu de um avião de pequeno porte estourou durante o pouso. Cinco pessoas estavam a bordo, mas não ficaram feridas, segundo informações da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). As operações ficaram suspensas por quase nove horas. A pista auxiliar, para aviação executiva, não foi afetada.

De acordo com informações divulgadas pela Infraero nesta segunda-feira, 10, durante todo o domingo, 233 voos foram cancelados - 116 que partiriam de Congonhas e 117 que chegariam. Ainda há reflexos nos voos programados para a manhã desta segunda. Os reflexos do incidente também atingiam o Aeroporto Santos Dumont, no Rio, na manhã desta segunda-feira, com grandes filas no saguão.

"As investigações sobre a causa do acidente estão sendo conduzidas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes (Cenipa), órgão do Comando da Aeronáutica", completa o comunicado. Após o incidente, o avião foi parar rente ao barranco, no fim da pista, já ao lado da Avenida Washington Luís, na zona sul de São Paulo. A aeronave, um Learjet 75 prefixo PP-MIX, partiu de Foz do Iguaçu (PR), às 12h15, com destino a Congonhas.

Com a pista principal fechada e o cancelamento dos voos, o aeroporto ficou com o saguão lotado de passageiros. Ao menos 13 Estados e o Distrito Federal tiveram voos afetados. São eles: Bahia, Alagoas, Rio de Janeiro, Pernambuco, Goiás, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Santa Catarina e Ceará, além de São Paulo (incluindo capital e cidades do interior).

Como resultado, o Aeroporto de Congonhas funcionou além do horário normal (geralmente fecha às 23h). O Aeroporto Santos Dumont, no Rio, também teve horário de funcionamento estendido.

Companhias aéreas

A Latam Airlines Brasil informou que os passageiros com voos domésticos com origem, conexão ou destino em Congonhas neste domingo tiveram "total flexibilidade de postergar ou cancelar suas viagens sem custo, podendo remarcar ou pedir o reembolso integral sem cobrança até 15 dias da data do seu voo original". "Os passageiros que puderem optar por essa flexibilidade não devem se dirigir ao aeroporto. Essa flexibilização voluntária pode ser acessada por meio da nossa Central de Vendas e Serviços (4002-5700 nas capitais ou 0300-570- 5700 nas demais localidades do Brasil)", disse a companhia em nota.

Em comunicado, a Azul afirmou que os oito voos que tinham Congonhas como origem ou destino foram cancelados neste domingo. "A companhia ressalta que os clientes receberam toda a assistência necessária da Azul, conforme prevê a resolução 400 da ANAC, e lamenta eventuais contratempos causados pela situação", disse.

Segundo a Gol Linhas Aéreas, voos da companhia foram cancelados ou alternados para outros aeroportos. A empresa disse que está prestando assistência e pediu que os passageiros evitem ir ao Aeroporto de Congonhas. O telefone para informações é o 0800 704 0465.