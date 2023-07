Confusão: esposa corta testículo de marido após ver mensagens da ex

Mulher de 27 anos suspeita de cortar o testículo e ferir a cabeça do companheiro, um homem de 40 anos, foi presa pela Polícia Militar de Goiás (PMGO) na madrugada de domingo (23).

O casal estava junto, em uma confraternização em uma fazenda, na zona rural de Santo Antônio do Descoberto (GO), no Entorno do Distrito Federal. Contudo, na noite de sábado (22), tiveram uma discussão depois de a mulher ver mensagens enviadas pela ex-esposa do marido no celular dele.

Após a briga, ela segurou a bolsa escrotal do marido e a cortou com uma faca, deixando expostos os testículos da vítima. Além disso, a agressora jogou um copo na cabeça do marido, provocando um corte, e deixou o local. A polícia a encontrou escondida na casa de uma amiga e a prendeu em flagrante.

Pelo fato de o crime ter ocorrido em uma zona rural, a vítima só procurou atendimento na manhã de domingo (23). O homem foi levado para o Hospital Municipal de Santo Antônio do Descoberto (HMSad), mas, devido à gravidade dos ferimentos, foi transferido para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT), no Distrito Federal.

Os médicos informaram à vítima que os cortes no testículo podem comprometer permanentemente a fertilidade. O caso será apurado pela Delegacia de Polícia de Santo Antônio do Descoberto. Inicialmente, a agressora será investigada por crime de lesão corporal grave.

