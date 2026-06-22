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Confusão em sala lotada de cinema tem uso de spray de pimenta e correria em shopping no Morumbi

Escrito por Ederson Hising (via Agência Estado)
Publicado em 22.06.2026, 16:06:00 Editado em 22.06.2026, 16:17:37
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Uma confusão entre espectadores dentro de uma sala de cinema do Shopping Market Place, na zona sul de São Paulo, provocou tensão e correria na noite de domingo, 21. Relatos indicam que um casal e um homem discutiram, sendo que um dos envolvidos chegou a usar spray de pimenta.

Pelas redes sociais, uma testemunha disse que um homem supostamente armado teve atitude racista e usou o spray durante uma discussão com um casal. Na sequência, o homem fugiu do local. Outra testemunha disse ter sido desesperador as pessoas correndo para sair do shopping. Algumas lojas teria fechado durante o tumulto.

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A Polícia Militar (PM) foi acionada pela equipe do Cinemark, mas ninguém foi detido. Também não houve registro de feridos. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), um casal teria se desentendido e deixado o local antes da chegada da PM. Até a tarde desta segunda-feira, 22, ninguém havia registrado boletim de ocorrência, conforme a Polícia Civil.

Procurada pelo Estadão, a assessoria de imprensa do Shopping Market Place confirmou a confusão entre clientes dentro do cinema e que algumas pessoas se assustaram durante a dispersão. O cinema seguiu funcionando após o fim do tumulto.

Em nota, o Cinemark afirmou que a confusão aconteceu por volta das 20h. "Nossa equipe de plantão interveio imediatamente para garantir a segurança dos clientes, que receberam todo o suporte e assistência necessários. A polícia foi chamada e esteve no local para averiguação do fato que terminou sem maiores ocorrências", explicou.

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Cinema CONFUSÃO espectadores MORUMBI shopping
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