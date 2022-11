Confusão em festa sertaneja termina com dois mortos e um ferido

Da Redação

Segundo a Polícia Militar, ninguém foi preso

Uma confusão em uma festa sertaneja em Piracicaba (SP) terminou com duas mortes e mais uma pessoa baleada na madrugada deste domingo (20). Segundo a Polícia Militar, ninguém foi preso. A confusão aconteceu na festa "Fervo", que tinha como atração principal o show dos sertanejos Hugo & Guilherme. O evento foi no distrito Unileste. As informações são do G1.

De acordo com o boletim de ocorrência, durante o show principal ocorreu um tumulto e três pessoas foram feridas por disparo de arma de fogo, além de uma quarta pessoa, atingida de raspão por um tiro. Leonardo Victor Cardozo, de 26 anos, e Heloise Magalhães Capatto, de 23 anos, não resistiram aos ferimentos e morreram.

Uma terceira pessoa, um jovem de 27 anos, teve ferimentos na região da orelha e têmpora e está internado em um hospital particular. Segundo depoimento do sobrevivente, ele não conhecia as outras duas vítimas. Ele disse que escutou um barulho e percebeu que tinha sido atingido. Já a irmã do jovem que morreu informou que o irmão estava no show com um amigo e tentou intervir em uma briga de casal, quando o autor sacou uma arma e fez vários disparos.

A pessoa que fez os disparos não foi identificada. A ocorrência foi encaminhada para o Plantão Policial, onde foi registrada como homicídio e tentativa de homicídio. Empresa organizadora do evento, Burn19 Produções, emitiu uma nota sobre o caso. "A organização do evento presta toda a solidariedade às vítimas deste terrível episódio, se colocando à disposição das autoridades, e ainda está aguardando apuração da Polícia Civil e Polícia Militar para poder se posicionar com mais informações do ocorrido."

A empresa também informou que a festa contava com documentos legais e alvará para acontecer, e que no local do evento também teve revista pessoal e seguranças particulares, além de atendimento ambulatorial.

