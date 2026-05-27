Confusão em ação de acolhimento termina com apreensão de armas e sargento ferido

Policiais militares do Distrito Federal impediram uma tentativa de homicídio a facadas no início da tarde desta terça-feira (26), em frente ao Restaurante Comunitário de Ceilândia (DF).

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O incidente ocorreu por volta das 13h40, durante uma operação integrada voltada ao acolhimento e à desocupação de uma área pública ocupada por pessoas em situação de rua.

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A ação rápida, conduzida por agentes da Subchefia de Ordem Pública (SOP) com o apoio do 8º Batalhão da Polícia Militar (BPM), evitou que a briga terminasse em tragédia.

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Ao longo da operação no entorno do restaurante, as equipes de segurança apreenderam seis facas e um simulacro de arma de fogo que estavam em posse do grupo.

O clima de tensão se agravou quando um dos indivíduos abordados, que vive em situação de vulnerabilidade, se recusou a passar pela revista pessoal. Diante da resistência, os policiais precisaram empregar o uso progressivo da força para conter o homem e realizar a busca.

No decorrer da confusão, o suspeito chegou a arremessar uma faca sobre uma cama improvisada dentro de um barraco. Além disso, um cachorro pertencente a ele atacou as equipes e acabou mordendo um sargento da corporação.

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Luta corporal

Os policiais então flagraram dois indivíduos em luta corporal, momento em que um deles sacou uma faca da cintura e tentou atingir o outro com dois golpes, sem êxito.

Segundo a PMDF, a confusão teve início após discussão entre os envolvidos. A equipe policial impediu a escalada da violência, evitando possível homicídio em local de grande circulação de pessoas.

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Durante o tumulto, uma testemunha que tentou intervir na briga ficou exposta à iminente agressão com arma branca, sendo preservada graças à rápida atuação dos policiais militares.

Ameaças no restaurante

O autor da tentativa de agressão apresentava comportamento extremamente alterado e agressivo, proferindo ameaças constantes contra o outro envolvido e contra pessoas presentes na fila do restaurante.

Os policiais militares conduziram os envolvidos à delegacia da área para adoção das providências legais cabíveis, além de apreender a faca usada no episódio.