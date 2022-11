Confrontos em favelas do Rio deixam um morto e seis feridos

Fábio Grellet (via Agência Estado)

Uma pessoa morreu e seis ficaram feridas ao serem baleadas durante confrontos em três favelas vizinhas (Jacarezinho, Manguinhos e Mandela), na zona norte do Rio de Janeiro, na tarde deste domingo, 20. É o terceiro dia de tiroteios entre facções criminosas rivais na favela do Jacarezinho, onde a Polícia Militar fez uma operação neste domingo. Segundo a secretaria de Saúde do município do Rio, cinco dos feridos não correm risco de morte e já receberam alta. O sexto é um policial militar que, segundo a PM, foi atendido no Hospital Central da corporação.

Seis baleados foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Manguinhos. Segundo a secretaria municipal de Saúde do Rio, um homem chegou morto à unidade de saúde. Outro teve que ser transferido para o hospital municipal Albert Schweitzer, em Realengo (zona oeste), e quatro já receberam alta. Ainda segundo a secretaria de Saúde, o paciente encaminhado para o hospital de Realengo também já recebeu alta médica.

O nome das vítimas não foi divulgado, e também não se sabe de onde partiram os tiros que balearam essas pessoas.

Segundo a PM, policiais do Batalhão de Choque realizavam patrulhamento na comunidade do Jacarezinho, na localidade conhecida como Concórdia, neste domingo, quando foram atacados a tiros por criminosos. Um PM foi atingido. À tarde, policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) reforçaram o patrulhamento no Jacarezinho e em Manguinhos, tendo em vista os seguidos ataques de criminosos.