Confronto com PM termina com um morto e um preso na zona norte do Rio

Juliana Garçon (via Agência Estado)

Um confronto com a Polícia Militar (PM), hoje de manhã, na altura dos bairros do Catumbi e Rio Comprido, na zona norte do Rio, terminou com um suspeito preso e um morto após troca de tiros. O confronto começou pela manhã, por volta das 6h, quando uma equipe da UPP Escondidinho/Prazeres fazia patrulhamento e foi atacada. Começou então uma perseguição, que resultou numa troca de tiros na rua Itapiru, uma das mais movimentadas do Catumbi. Os suspeitos estavam fortemente armados, a bordo de um carro clonado, de acordo com a polícia.

Os agentes revidaram. Um dos suspeitos, identificado como Jorge Guimarães Paes da Silva, foi baleado e morreu. O outro, identificado como Geilson Ronnyel Moreira Belfort, foi preso e encaminhado para o 19º Distrito Policial, na Tijuca, também na zona norte, onde o caso foi registrado.

Também foram apreendidos um fuzil, carregadores, munições e rádios comunicadores.