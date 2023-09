Confira os resultados da Mega-Sena e Lotofácil da Independência

Foram sorteadas na noite deste sábado (9), pela Caixa Econômica Federal, duas loterias com prêmios milionários. Um deles foi a Lotofácil da Independência, com premiação estimada em R$ 200 milhões. O outro é o concurso 2.630 da Mega-Sena, com um prêmio acumulado em R$ 84,7 milhões. Confira os resultados:

Lotofácil da Independência: 10-03-11-18-05-14-19-04-25-07-20-01-23-06-24.

Mega-Sena: 14-18-38-31-26-22.



Com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa, os dois sorteios foram realizados no Espaço da Sorte, em São Paulo.

A Lotofácil da Independência não acumula e, caso nenhum apostador acerte os 15 números da faixa principal, o prêmio será dividido entre os acertadores de 14 números, e assim sucessivamente.

Caso apenas um apostador leve o prêmio de R$ 200 milhões e aplique na poupança, ele receberá um rendimento de R$ 1,3 milhão no primeiro mês.

Se apenas um apostador leve o prêmio de R$ 85 milhões e aplique na poupança, ele receberá um rendimento de R$ 609 mil no primeiro mês.

