Confira os números sorteados pela Mega-Sena deste sábado

Saiu o resultado da Mega-Sena concurso 2397 deste sábado (07). Os números são:

06 - 14 - 48 - 46 - 20 - 39.

O sorteio foi realizado no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.



O prêmio está acumulado em R$ 55 milhões. Em breve, a Caixa deve divulgar se houve ganhadores.