Confira os números sorteados na Mega-Sena deste sábado

A Caixa ainda não divulgou se houve ganhador no prêmio principal

A Mega-Sena sorteou neste sábado,18, as seis dezenas do concurso 2.492. No último concurso, ninguém acertou as seis dezenas e, por isso, o prêmio acumulou em R$ 60 milhões.

Os números sorteados neste concurso foram: 33,10, 52, 31, 42 e 30

A Caixa Econômica Federal ainda não divulgou se houve algum ganhador no prêmio principal.

Como apostar

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade e indicar um número de cartão de crédito. Todas as apostas registradas até uma hora antes do sorteio estão aptas a ganhar os prêmios em jogo.

Valor da aposta

O jogo mínimo sai pelo valor de R$ 4,50, dando direito à escolha de seis dezenas entre 1 e 60. Caso queira apostar em mais um número, o valor sobe e vai parar R$ 31,50. No cenário mais alto, no limite de 15 números no volante, a aposta sai por R$ 22.522,50.

Chances de ganhar

As chances variam de acordo com a quantidade de números apostados. Com a menor aposta (R$ 4,50), que tem seis números, a chance de cravar todas as dezenas e levar o prêmio máximo é de uma em 50.063.860. Com sete dezenas apostadas (R$ 31,50), a probabilidade cresce e passa a ser de uma em 7.151.980. A aposta máxima, de R$ 22,5 mil e 15 dezenas, tem uma chance em 10.003 de deixar seu jogador milionário.