Confira os números sorteados na Mega-Sena deste sábado (15)

A Mega-Sena realizou neste sábado (15) o sorteio do concurso 2.529 que deve pagar um prêmio de R$ 23 milhões. O sorteio aconteceu às 20h no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviária do Tietê, em São Paulo.

Confira as dezenas sorteadas: 05, 57, 56, 59, 32 e 03.

A Caixa ainda não divulgou se houve ganhadores.

Sorteio do concurso 2.528

Na última quarta-feira (12) não houve sorteio, pois foi feriado em homenagem à padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Então, a Caixa realizou o concurso 2.528 na quinta-feira (13), onde nenhum apostador acertou os seis números sorteados, fazendo com que o prêmio principal acumulasse. Dezenas sorteadas: 04-15-22-53-56-60.

Como jogar

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Para jogar, o apostador deve marcar de 6 a 15 números do volante ou pode deixar que o sistema escolha os números (surpresinha). Além disso, é possível concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (teimosinha).

