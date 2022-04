Da Redação

Confira os números sorteados na Mega-Sena desta quarta-feira

Foi realizado nesta quarta-feira (13) o sorteio do concurso 2.471 da Mega-Sena, com um prêmio acumulado em R$ 60 milhões. As seis dezenas sorteadas foram: 30, 08, 23, 29, 55 e 36.

O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, na cidade de São Paulo, com transmissão ao vivo pelas redes sociais das Loterias Caixa, no Facebook e no YouTube.

De acordo com a Caixa, caso apenas um apostador ganhe o prêmio principal e aplique todo o valor na poupança, receberá mais de R$ 383 mil de rendimento no primeiro mês. Ainda não foi divulgado o número de ganhadores e nem se houve algum ganhador no prêmio principal.

Dupla de Páscoa

A Dupla Sena está no período de vendas exclusivas para o concurso especial da Dupla de Páscoa. O prêmio estimado é de R$ 30 milhões e o sorteio será realizado em 16 de abril, na noite que antecede o domingo de Páscoa.

O prêmio da Dupla de Páscoa não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de seis números, ele será dividido entre os acertadores da 2ª faixa (com o acerto de cinco números) e assim por diante.