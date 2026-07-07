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Confira os números sorteados na Lotofácil e de onde são os ganhadores

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na terça (07), é de R$ 2 milhões

Escrito por Da Redação
Publicado em 07.07.2026, 08:37:03 Editado em 07.07.2026, 08:39:30
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Confira os números sorteados na Lotofácil e de onde são os ganhadores
Autor A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,50 - Foto: Arquivo TNOnline

A Lotofácil realizou mais uma edição nesta segunda (06), o concurso 3728, e premiou apostadores com R$ 1,92 milhão para quem acertou 15 dezenas, que foram 01-02-03-06-07-08-10-11-16-17-19-21-22-23-25.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na terça (07), é de R$ 2 milhões.

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- leia mais: Furto de fiaçãos é registrado em usina solar de Jardim Alegre

Entre os que acertaram as 15 dezenas, 1 aposta ganhadora, levando para casa R$ 1,92 milhão.

Apostas premiadas com 15 dezenas:

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Rio de Janeiro/RJ
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 128 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 3.143,61.

Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 5659 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.

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Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 80438 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 465377 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.

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Apostas

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.

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apostas ganhadoras concurso 3728 lotofacil prêmios de loteria resultados da loteria Sorteios de Loteria
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