Da Redação

Confira os números sorteados da Mega-Sena desta quinta-feira

Foi realizado nesta quinta-feira, 28, o sorteio do concurso 2.476 da Mega-Sena, que pode pagar o prêmio de R$ 40 milhões para quem acertar as seis dezenas. Confira os números sorteados:

continua após publicidade .

46, 49, 02, 55, 07 e 32.

A Caixa transmite os sorteios das Loterias ao vivo pela internet, nas redes sociais da CAIXA. Todos podem acompanhar os sorteios, ao vivo, no Facebook das Loterias Caixa ou no canal oficial da Caixa, no Youtube.

continua após publicidade .

Para apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos. É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito.