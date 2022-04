Da Redação

Confira os números do sorteio da Mega-Sena deste sábado (16)

A Caixa realizou neste sábado (16) o sorteio do concurso 2.471 da Mega-Sena, com prêmio de R$ 66.733.761,73.

Confira as seis dezenas: 18 - 05 - 13 - 23 - 36 - 35

O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, na cidade de São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelas redes sociais das Loterias Caixa no Facebook e canal Caixa no YouTube.