Confira os números da Mega-Sena deste sábado(18); prêmio é de R$ 43 mi

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O sorteio do concurso 2.657 da Mega-Sena foi realizado neste sábado (18), no Espaço da Sorte,que fica na Avenida Paulista, em São Paulo (SP). O prêmio para quem acertar as seis dezenas é de R$ 43 milhões.

continua após publicidade

Os números sorteados foram: 07 - 27- 32 - 33 - 36 - 53

Ainda não foi informado se alguém acertou as seis dezenas ou se o prêmio deve acumular novamente.

continua após publicidade

Como jogar

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de a​postas. Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, pode​ndo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

Sorteios​​

continua após publicidade

Os sorteios da Mega-Sena são realizados três vezes por semana, às terças, quintas e aos sábados.​

Apostas

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 5,00. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país.

Siga o TNOnline no Google News