Confira os melhores filmes para assistir nesta 'Sexta-feira 13'

Cena do filme "Sexta-feira 13"

A data envolta em superstições traz medo para muitos. Mas, enquanto isso, há aqueles que gostam de aproveitar o dia sombrio. Se você for um deles, e de bônus gostar de filmes aterrorizantes, o TNOnline trouxe algumas indicações para melhorar sua Sexta-feira 13.

Por que o medo?

De acordo com a numerologia, a data traz má sorte porque o número 12 seria a referência para algo completo e perfeito: os 12 meses do ano, os 12 apóstolos de Jesus, os 12 deuses do Olimpo, entre outros. Dessa forma, o 13, número seguinte, seria aquele fora do padrão.

Somado a isso, temos a sexta-feira, dia da crucificação de Jesus Cristo. A data, então, passou a representar um dia de infortúnios e azar, e para aqueles que acreditam, significa passar o dia protegido dentro de casa.





Em casa? Mas bem "acompanhado"

Para tornar o dia menos monótono, confira a seleção de filmes:

Sexta-feira 13;

A Hora do Pesadelo;

O Exorcista;

Halloween;

Brinquedo Assassino;

Annabelle;

Invocação do Mal;

Jogos Mortais;

Noites Brutais

Corra!

Sorria

