Confira os eventos astronômicos dos próximos meses

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Cometa e meteoro estão na lista de eventos para este ano

Quem gosta de astronomia não vai ficar sem ter o que fazer em 2023. O ano será repleto de fenômenos interessantes como meteoro, cometa, eclipse e superlua azul.

continua após publicidade .

Confira, abaixo, o calendário dos próximo meses e fique ligado para não perder esses eventos astronômicos.

- LEIA MAIS: Saiba como ver a foto que a Nasa tirou no dia do seu aniversário

continua após publicidade .

Janeiro

4/1: Pico da chuva de meteoros Quadrântidas

6/1: Lua Cheia

22/1: Conjunção Vênus-Saturno

continua após publicidade .

23/1: Conjunção Lua-Saturno-Vênus

31/1: Ocultação lunar de Marte.

Fevereiro

1/2: Cometa C/2022 E3 (ZTF) em seu ponto mais brilhante 5/2: Lua Cheia

continua após publicidade .

15/2: Conjunção Vênus-Netuno

22/2: Conjunção Lua-Vênus

continua após publicidade .

22/2: Ocultação lunar de Júpiter

Março

2/3: Conjunção Vênus-Júpiter

7/3: Lua Cheia 20/3: Equinócio de outono

continua após publicidade .

21/3: Lua Nova

24/3: Ocultação lunar de Vênus

28/3: Conjunção Lua-Marte

continua após publicidade .

Abril

6/4: Lua Cheia

16/4: Conjunção Lua-Saturno

continua após publicidade .

20/4: Lua Nova

20/4: Eclipse solar híbrido (total e anular)

21/4: Conjunção Lua-Mercúrio

23/4: Pico da chuva de meteoros Líridas

23/4: Conjunção Lua-Vênus

26/4: Conjunção Lua-Marte.

Outros eventos interessantes ocorrerão em agosto, no 31 com a maior Lua Cheia de 2023 e em outubro no dia14 com o eclipse solar anular - "Anel de Fogo.

Para conferir o calendário completo clique aqui.

Com informações do UOL

Siga o TNOnline no Google News