Confira os 'convocados' para a seleção de bonitões da Copa do Mundo

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Se as seleções ganhassem pontos pela beleza dos jogadores, qual país seria o campeão desta Copa do Mundo do Catar? Cada vez mais preocupados com a estética e dedicados a mostrar seu estilo ao público, jogadores conquistam os torcedores por suas habilidades e beleza.

continua após publicidade .

Veja alguns dos nomes dos "convocados" para a seleção de galãs do Mundial:

fonte: Lucas Figueiredo / CBF Alisson (Brasil)





continua após publicidade .

Alisson (Brasil)



Um dos representantes do Brasil na lista de galãs é o goleiro Alisson, que estreou na seleção em 2015

fonte: Reprodução/Instagram/ @neymarjr Neymar (Brasil)

continua após publicidade .

Neymar (Brasil)



Além de ser um dos principais jogadores da seleção brasileira, Neymar carrega o título de belo

fonte: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP Cristiano Ronaldo (Portugal)

continua após publicidade .

Cristiano Ronaldo (Portugal)

O Catar 2022 pode ser a última Copa de CR7, o que deve marcar também sua última vez na lista de bonitões

continua após publicidade .

fonte: Reprodução/Instagram/ @alphonsodavies Alphonso Davies (Canadá)

Alphonso Davies (Canadá)

Pela segunda vez em toda a história, a seleção canadense se classificou para o Mundial. Davies é o principal jogador do time, além de ser o mais bonito

continua após publicidade .

fonte: Reprodução/Instagram/ @marcoasensio10 Marco Asensio (Espanha)

Marco Asensio (Espanha)

Atacante do Real Madrid, Asensio chega ao Catar para participar de sua segunda Copa

continua após publicidade .

fonte: Ina FASSBENDER / AFP Manuel Neuer (Alemanha)

Manuel Neuer (Alemanha)

continua após publicidade .

Além de defender o gol da seleção alemã, Neuer marca sua posição na lista dos bonitões

fonte: Reprodução Instagram Olivier Giroud (França)

Olivier Giroud (França)

continua após publicidade .

Mais uma Copa e mais uma vez Giroud merece estar entre os galãs

fonte: Reprodução Instagram Antoine Griezmann (França)

Antoine Griezmann (França)

continua após publicidade .

O francês venceu a Copa da Rússia em 2018 e reaparece no Catar 2022 como um dos bonitões

fonte: Reprodução/Instagram/ @jacksonirvine_ Jackson Irvine (Austrália)

continua após publicidade .

Jackson Irvine (Austrália)

O jogador de 29 anos poderia ser galã de filmes, mas é o meia da seleção do técnico Graham Arnold

fonte: Reprodução/Instagram/ @simonkjaer.official Simon Kjær (Dinamarca)

continua após publicidade .

Simon Kjær (Dinamarca)

O capitão dinamarquês merece um lugar na lista dos mais bonitos

fonte: Reprodução/Instagram/ @rodridepaul Rodrigo de Paul (Argentina)

continua após publicidade .

Rodrigo de Paul (Argentina)

O argentino é um belo jogador, que conquistou a Copa América de 2021, e um jogador belo

fonte: Reprodução/Instagram/ @saeedezatolahi Saeid Ezatolahi (Irã)

Saeid Ezatolahi (Irã)

O craque participou da Copa da Rússia e chega para seu segundo Mundial

fonte: Reprodução/Instagram/ @kkoulibaly26 Kalidou Koulibaly (Senegal)

Kalidou Koulibaly (Senegal)

Capitão da seleção senegalesa, Koulibaly é um dos bonitões desta Copa

fonte: Reprodução/Instagram/ @mdeligt_ Matthijs de Ligt (Holanda)

Matthijs de Ligt (Holanda)

Em sua primeira participação em Copa do Mundo, De Ligt defende o título de bonitão

As informações são do site R7.

Siga o TNOnline no Google News