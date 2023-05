Confira o sorteio do concurso 2.592 da Mega-Sena deste sábado (13)

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Sorteio foi realizado neste sábado em SP

O concurso 2.592 da Mega-Sena pode pagar um prêmio de R$ 3 milhões para os acertadores das seis dezenas. O sorteio foi realizado neste sábado (13), em São Paulo.

continua após publicidade .

Confira as dezenas sorteadas: 51 - 35 - 34 - 28 - 15 - 17.

No concurso da última quinta-feira (11), uma aposta do Mato Grosso levou sozinha o prêmio de R$ 43,2 milhões.

continua após publicidade .

A aposta mínima para a Mega-Sena custa R$ 5 (após reajuste no dia 30 de abril) e pode ser realizada também pela internet, até as 19h – saiba como fazer.

CHANCES

Ganha quem acertar seis, cinco ou quatro números sorteados, dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Para aumentar as chances, é possível marcar até 20 dezenas. O apostador pode, ainda, deixar que o sistema escolha os números, na aposta Surpresinha, e/ou concorrer com os mesmos números por dois, quatro ou oito concursos consecutivos, na aposta Teimosinha. A Mega soma três sorteios nesta semana: terça (9), quinta (11) e sábado (13).

Siga o TNOnline no Google News