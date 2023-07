Confira o sorteio da Mega-Sena deste sábado com prêmio de R$ 44 mi

A Mega-Sena realizou mais um sorteio com prêmio milionário na noite neste sábado (1º) no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. O prêmio do concurso 2.607 está estimado em R$ 44 milhões. A Mega fez três sorteios nesta semana: terça (27), quinta (29) e sábado (1º).

Confira as dezenas sorteadas: 57 - 25 - 11 - 60 - 07 - 51.

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, que custa R$ 5, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 22.522,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda segundo a Caixa.

