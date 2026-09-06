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LOTERIA

Confira o resultado da Quina concurso 7111 deste domingo (6)

Prêmio para quem acertar cinco dezenas é de R$ 17 milhões

Escrito por Da Redação
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Confira o resultado da Quina concurso 7111 deste domingo (6)
Autor Houve 49 jogos vencedores com quatro acertos - Foto: tnonline

A Caixa Econômica Federal realizou neste domingo (6) o sorteio do concurso 7111 da Quina, com prêmio estimado em R$ 17 milhões para quem acertar as cinco dezenas. O sorteio foi realizado às 11 horas nos canais oficiais da Caixa com transmissão ao vivo pelo Youtube.

Confira os números sorteados: 13 - 15 - 44 - 47 - 79.

As apostas têm de ser feitas até às 20:30h e podem ser registradas nas lotéricas credenciadas, no internet banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

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