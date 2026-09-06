Confira o resultado da Quina concurso 7111 deste domingo (6)
Prêmio para quem acertar cinco dezenas é de R$ 17 milhões
Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Houve 49 jogos vencedores com quatro acertos - Foto: tnonline
A Caixa Econômica Federal realizou neste domingo (6) o sorteio do concurso 7111 da Quina, com prêmio estimado em R$ 17 milhões para quem acertar as cinco dezenas. O sorteio foi realizado às 11 horas nos canais oficiais da Caixa com transmissão ao vivo pelo Youtube.
Confira os números sorteados: 13 - 15 - 44 - 47 - 79.
As apostas têm de ser feitas até às 20:30h e podem ser registradas nas lotéricas credenciadas, no internet banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.