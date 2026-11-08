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Confira o resultado da Quina 7162 deste domingo (08) com prêmio de R$ 2,1 milhões

Sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo YouTube e atualização ao vivo pelo TNOnline

Escrito por Da Redação
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Confira o resultado da Quina 7162 deste domingo (08) com prêmio de R$ 2,1 milhões
Autor Foto: TNONLINE

A Caixa Econômica Federal realizou neste domingo (8) o sorteio da Quina, concurso 7162, com prêmio estimado em R$ 2,1 milhões. O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo YouTube e atualização ao vivo pelo site TNOnline.

Confira as dezenas sorteadas: 09 - 29 - 46 - 57 - 66.

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Para jogar na Quina, é possível escolher de cinco a 15 números entre 1 e 80. As apostas devem ser registradas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, tanto nas lotéricas credenciadas quanto no site oficial da Caixa.

O valor mínimo da aposta, com cinco números, é de R$ 4,00. Caso o jogador opte por marcar 15 números, o custo passa de R$ 7,5 mil. No site da Caixa, a compra mínima em uma sessão virtual é de R$ 30, podendo incluir apostas em outras loterias.


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