Confira o resultado da Mega-Sena; prêmio é R$ 7 milhões

A Caixa Econômica Federal sorteou na noite deste sábado (27) o concurso 2432 da Mega-Sena. O evento foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. O prêmio previsto é de R$ 7 milhões.

As dezenas sorteadas foram: 07-29-38-40-44-52