Confira o resultado da Mega-Sena deste sábado; acumulou

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do sorteio 2.374 da Mega-Sena, sorteados neste sábado (22), e o prêmio acumulou. Para o próximo concurso, o prêmio previsto para quem acertar as seis dezenas é de R$ 80 milhões.

Veja as dezenas sorteadas: 12 - 13 - 25 - 37 - 39 - 41.

A Quina teve 125 apostas ganhadoras e cada uma leva R$ 35.344,96A Quadra teve 8.177 apostas ganhadoras e cada uma recebe R$ 771,87

Probabilidades



A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, com preço de R$ 4,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 22.522,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda segundo a Caixa.