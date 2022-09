Confira o resultado da Mega-Sena deste sábado (3)

Da Redação

Quem acertar as seis dezenas pode levar para casa um prêmio estimado em aproximadamente R$ 50 milhões.

O concurso 2.516 da Mega-Sena, realizado neste sábado (3), no Espaço Loterias da Caixa, deve pagar prêmio de R$ 50 milhões a quem acertar as seis dezenas.

Os números sorteados foram: 49 - 17 - 53 - 51 - 08 - 52.

Como apostar

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19 horas (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

