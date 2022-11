Confira o resultado da Mega-Sena deste sábado (26/11)

Da Redação

O sorteio da Mega-Sena concurso 2.543 foi realizado na noite deste sábado (26) em São Paulo. O prêmio estimado é de mais de R$ 57 milhões para quem acertar as seis dezenas.

Confira os números sorteados: 46- 05-53-02-27-30

Na última quinta-feira (24) e o prêmio acumulou. Foram sorteadas as dezenas 12 – 20 – 22 – 25 – 26 e 55.

As chances de acertar a Mega-Sena sobem para uma em 7.151.980 no caso de uma aposta de sete números, que custa R$ 31,50. Quem faz a aposta máxima, de 15 números, terá uma possibilidade em 10.003 de acertar os seis números sorteados. No entanto, irá desembolsar um valor bem mais alto: R$ 22.522,50.

Em geral, quem faz a aposta mínima – de seis números, no valor de R$ 4,50 – tem uma chance em 50.063.860 de se tornar milionário acertando a sena (os seis números). A possibilidade de acertar a quina, nesse caso, é de uma em 154.518. Na quadra, é de uma em 2.332.

