Confira o resultado da Mega-Sena deste sábado (23); veja os números

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O sorteio, realizado pela Caixa Econômica Federal, aconteceu às 20h

O sorteio do concurso 2.503 da Mega-Sena foi realizado na noite deste sábado (23), às 20h no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. Quem acertar as seis dezenas pode levar pra casa um prêmio estimado em aproximadamente R$13 milhões.

continua após publicidade .

Veja os números sorteados: 45-43-14-16-38-03

O último concurso (2.502), na quarta-feira (20), não teve acertadores. A caixa também realizou o sorteio da Mais Milionária. Confira: 15-14-06-11-18-12-03-04

continua após publicidade .

Confira o resultado do Dia de Sorte: 05-09-25-11-03-20-13 / Sorteio do mês da sorte - Fevereiro

Veja o resultado da Quina: 11-20-27-26-64

Para apostar na Mega-Sena:

continua após publicidade .

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50. De acordo com a Caixa, a probabilidade de um apostador ganhar a Mega-Sena com um jogo simples é de 1 em 50 milhões (mais precisamente 50.063.860). Já uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), as chances de acertar o prêmio é de 1 em 10 mil (precisamente 10.003).









Siga o TNOnline no Google News