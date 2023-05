Confira o resultado da Mega-Sena desta terça-feira (9)

Da Redação

A caixa ainda não informou se alguma aposta faturou o prêmio

O sorteio da Mega-Sena concurso 2.590 foi realizado na noite desta terça-feira (9), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. Quem acertar as seis dezenas deve receber um prêmio de mais de R$ 36 milhões. Esse é o primeiro sorteio da Mega-Semana do Trabalhador, que terá concursos também na quinta-feira (11) e no sábado (13).

Confira os números sorteados: 43-36-02-48-28-12.

De acordo com estimativas do banco, caso apenas um apostador acerte o prêmio principal no sorteio de hoje e queira aplicar na poupança, o valor renderia mais de R$ 42,5 mil no primeiro mês.

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, que custa R$ 5, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 22.522,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda segundo a Caixa.

