Da Redação

Confira o resultado da Mega-Sena desta quarta-feira

A Caixa Econômica Federal sorteou as seis dezenas do concurso 2.431 da Mega-Sena, realizado na noite desta quarta-feira (24), no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. O apostador receberá R$ 3.016.259,01.

Veja as dezenas sorteadas: 08 - 11 - 22 - 25 - 26 - 36.