Confira o resultado da Mega-Sena desta quarta-feira (5)

Da Redação

O sorteio do concurso 2.526 da Mega-Sena foi realizado na noite desta quarta-feira (5). De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio é de R$ 4.234.172,80. O sorteio aconteceu no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, na cidade de São Paulo.

Confira as dezenas sorteadas: 02-59-24-38-16-43.

Sorteios

Os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados. Para adequar o número do concurso da Mega da Virada, que deve ter final 0 ou 5, foram criadas as Mega-Semanas que são exclusividade da Mega-Sena. Os sorteios ocorrem em datas predeterminadas ao longo do ano. Na ocasião são realizados três concursos semanais, às terças, quintas e sábados.

Como e até quando posso apostar na Mega-Sena?

As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio nas casas lotéricas, pela internet neste link ou no app Loterias Caixa, disponível para usuários das plataformas iOS e Android.

O volante, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50 e as dezenas sorteadas vão ser conhecidas às 20h. Bom lembrar que a chance de acerto para uma aposta com seis dezenas é de 50.063.860 para cada uma.

