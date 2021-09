Da Redação

Confira o resultado da Mega-Sena da Primavera

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite desta terça-feira (28), o concurso de 2413 da Mega-Sena, com prêmio de R$ 9.475. 739,62. Os números foram anunciados às 20h, no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

continua após publicidade .

Confira as dezenas sorteadas: 03 – 22 – 37 – 40 – 41 – 48

Nesta semana, a Caixa promove a Mega-Sena da Primavera, com três jogos. Os próximos serão na quinta-feira (30) e no sábado (2).