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Confira o resultado da Mega-Sena 3071 deste domingo com prêmio de R$ 171 milhões

Sorteio realizado Espaço da Sorte em São Paulo é transmitido ao vivo pelo canal oficial da Caixa no Youtube

Escrito por Da Redação
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Confira o resultado da Mega-Sena 3071 deste domingo com prêmio de R$ 171 milhões
Autor As apostas podem ser feitas até as 19h, no horário de Brasília - Foto: tnonline

A Caixa Econômica Federal realizou neste domingo (18) o sorteio do concurso 3.071 da Mega-Sena que pode pagar um prêmio de R$ 171 milhões para os apostadores que acertarem as seis dezenas.

Confira as dezenas sorteadas: 12-22-41-45-51-52.

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O sorteio ocorreu às 11h deste no Espaço da Sorte em São Paulo e foi transmitido ao vivo pelo canal oficial da Caixa no Youtube.

No concurso da última quarta-feira (14), nenhuma aposta acertou a faixa principal e o valor acumulou.

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