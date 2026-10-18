Confira o resultado da Mega-Sena 3071 deste domingo com prêmio de R$ 171 milhões
Sorteio realizado Espaço da Sorte em São Paulo é transmitido ao vivo pelo canal oficial da Caixa no Youtube
Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
As apostas podem ser feitas até as 19h, no horário de Brasília - Foto: tnonline
A Caixa Econômica Federal realizou neste domingo (18) o sorteio do concurso 3.071 da Mega-Sena que pode pagar um prêmio de R$ 171 milhões para os apostadores que acertarem as seis dezenas.
Confira as dezenas sorteadas: 12-22-41-45-51-52.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.
O sorteio ocorreu às 11h deste no Espaço da Sorte em São Paulo e foi transmitido ao vivo pelo canal oficial da Caixa no Youtube.
No concurso da última quarta-feira (14), nenhuma aposta acertou a faixa principal e o valor acumulou.