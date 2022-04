Confira o resultado da Mega-Sena 2468, deste sábado (02)

Da Redação

A Caixa Econômica Federal sorteou, às 20h, deste sábado (2), as seis dezenas do concurso 2.468 da Mega, que estava acumulado em R$ 122.627.171,80.

Os números sorteados foram: 22 – 41 – 53 – 42 – 35 - 57

O sorteio do concurso 2.468 da Mega-Sena foi realizado no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.

A Caixa transmite os sorteios das Loterias ao vivo pela internet, nas redes sociais da CAIXA. Todos podem acompanhar os sorteios, ao vivo, no Facebook das Loterias Caixa ou no canal oficial da Caixa, no Youtube. A transmissão na internet inclui, além do sorteio, a preparação e o desabastecimento dos globos onde ficam as dezenas.

A aposta mínima custa R$ 4,50 e pode ser realizada também pela internet até as 19 horas.