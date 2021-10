Da Redação

Confira o resultado da Mega-Sena 2418; prêmio é de R$ 6,5 mi

Na noite desta quarta-feira (13), a Caixa Econômica Federal sorteou cinco loterias: os concursos 5680 da Quina; o 2346 da Lotofácil; o 2418 da Mega-Sena; o 2223 da Lotomania e o 156 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

Mega-Sena

Com o prêmio previsto de R$ 6,5 milhões, a Mega-Sena teve as seguintes dezenas sorteadas: 02-11-19-27-57-60.

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1,5 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01-04-05-08-10-11-12-14-16-17-18-19-21-22-25.

Lotomania

Lotomania, que tem o prêmio previsto de R$ 900 mil, apresentou os seguintes números: 00-03-12-20-31-33-37-46-47-48-53-61-62-64-74-75-78-89-90-92.