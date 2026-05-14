Confira o resultado da Lotofácil concurso 3685 desta quinta-feira (14)

A Caixa Econômica Federal realiza nesta quinta-feira (14) o sorteio do concurso 3685 da Lotofácil, com prêmio estimado em R$ 2 milhões. O sorteio começa a partir das 21 horas no Espaço da Sorte em São Paulo e pode ser acompanhado ao vivo pelo canal oficial da Loterias Caixa no Youtube.



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Apostas podem ser feitas até as 20h desta quinta-feira. Já bolões digitais devem ser realizados até as 19h30.



COMO APOSTAR

Para apostar é necessário escolher entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante. É possível faturar prêmios ao acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

