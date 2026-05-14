TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Cotidiano

publicidade
LOTERIA

Confira o resultado da Lotofácil concurso 3685 desta quinta-feira (14)

Quem acertar as 15 dezenas sozinho poderá levar prêmio máximo de R$ 2 milhões

Escrito por Da Redação
Publicado em 14.05.2026, 19:00:00 Editado em 14.05.2026, 18:34:26
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Confira o resultado da Lotofácil concurso 3685 desta quinta-feira (14)
Autor Apostas podem ser feitas até as 20h desta quinta-feira - Foto: TNONLINE

A Caixa Econômica Federal realiza nesta quinta-feira (14) o sorteio do concurso 3685 da Lotofácil, com prêmio estimado em R$ 2 milhões. O sorteio começa a partir das 21 horas no Espaço da Sorte em São Paulo e pode ser acompanhado ao vivo pelo canal oficial da Loterias Caixa no Youtube.

LEIA MAIS: Aposta única leva mais de R$ 1,5 milhão na Lotofácil concurso 3683; saiba onde

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Apostas podem ser feitas até as 20h desta quinta-feira. Já bolões digitais devem ser realizados até as 19h30.

COMO APOSTAR

Para apostar é necessário escolher entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante. É possível faturar prêmios ao acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
apostas Caixa Econômica Federal Confira o resultado da Lotofácil concurso 3685 desta quinta-feira (14) loterias lotofacil prêmio qual é o resultado da lotofacil 3685 resultado da lotofacil 3685 desta quinta-feira sorteio
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV