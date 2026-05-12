Confira o resultado da Lotofácil concurso 3683 desta terça-feira (12)
Sorteio pode ser acompanhado ao vivo nas redes sociais da Loterias Caixa e no canal da Caixa Econômica Federal
Escrito por Da Redação
Publicado em 12.05.2026, 21:12:53 Editado em 12.05.2026, 21:12:56
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O prêmio do concurso está estimado em R$ 2 milhões - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
A Caixa Econômica Federal realiza nesta terça-feira (12) o sorteio do concurso 3683 da Lotofácil, com prêmio de R$ 2 milhões. Os números são sorteados a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.
As dezenas sorteadas foram: 02-03-05-07-08-09-10-11-12-14-16-19-20-24-25
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Como jogar
As apostas podem ser feitas em casas lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para correntistas) ou pelo site Loterias Online da Caixa. O jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.
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