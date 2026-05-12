Confira o resultado da Lotofácil concurso 3683 desta terça-feira (12)

A Caixa Econômica Federal realiza nesta terça-feira (12) o sorteio do concurso 3683 da Lotofácil, com prêmio de R$ 2 milhões. Os números são sorteados a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

As dezenas sorteadas foram: 02-03-05-07-08-09-10-11-12-14-16-19-20-24-25

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Como jogar

As apostas podem ser feitas em casas lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para correntistas) ou pelo site Loterias Online da Caixa. O jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.