Confira o resultado da Lotofácil concurso 3682 desta segunda-feira (11)
Sorteio pode ser acompanhado ao vivo nas redes sociais da Loterias Caixa e no canal da Caixa Econômica Federal
Escrito por Da Redação
Publicado em 11.05.2026, 20:00:15 Editado em 11.05.2026, 21:07:32
Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline
Foto: Reprodução
A Caixa Econômica Federal realiza nesta segunda-feira (11) o sorteio do concurso 3682 da Lotofácil, com prêmio de R$ 2 milhões. Os números são sorteados a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.
As dezenas sorteadas foram: 01-02-04-05-07-09-10-11-12-13-17-18-21-22-24
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.
Como jogar
As apostas podem ser feitas em casas lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para correntistas) ou pelo site Loterias Online da Caixa. O jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.
Últimas em Cotidiano
publicidade
Mais lidas no TNOnline
publicidade