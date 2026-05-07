Confira o resultado da Lotofácil concurso 3679 desta quinta-feira (07)

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A Caixa Econômica Federal realiza nesta quinta-feira (07) o sorteio do concurso 3679 da Lotofácil, com prêmio de R$ 2 milhões. Os números são sorteados a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

As dezenas sorteadas foram: 01-02-03-07-08-10-11-13-14-17-18-21-22-23-24

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Como jogar

As apostas podem ser feitas em casas lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para correntistas) ou pelo site Loterias Online da Caixa. O jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.