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SORTEIO

Confira o resultado da Lotofácil concurso 3674 desta quinta-feira (30)

Sorteio pode ser acompanhado ao vivo nas redes sociais da Loterias Caixa e no canal da Caixa Econômica Federal

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.04.2026, 21:09:12 Editado em 30.04.2026, 21:10:22
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Confira o resultado da Lotofácil concurso 3674 desta quinta-feira (30)
Autor O jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. - Foto: Marcelo Casal Jr/Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal realiza nesta quinta-feira (30) o sorteio do concurso 3674 da Lotofácil, com prêmio de R$ 2 milhões. Os números são sorteados a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

As dezenas sorteadas foram: 02-06-07-08-09-10-15-17-19-20-21-22-23-24-25

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Como jogar

As apostas podem ser feitas em casas lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para correntistas) ou pelo site Loterias Online da Caixa. O jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.

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