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SORTEIO

Confira o resultado da Lotofácil concurso 3673 desta quarta-feira (29)

Sorteio pode ser acompanhado ao vivo nas redes sociais da Loterias Caixa e no canal da Caixa Econômica Federal

Escrito por Da Redação
Publicado em 29.04.2026, 19:44:49 Editado em 29.04.2026, 19:44:44
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Confira o resultado da Lotofácil concurso 3673 desta quarta-feira (29)
Autor O jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante - Foto: Arquivo/Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal realiza nesta quarta-feira (29) o sorteio do concurso 3673 da Lotofácil, com prêmio de R$ 2 milhões. Os números são sorteados a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

Confira as dezenas sorteadas a partir das 21h.

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Como jogar

As apostas podem ser feitas em casas lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para correntistas) ou pelo site Loterias Online da Caixa. O jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.

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