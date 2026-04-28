Confira o resultado da Lotofácil concurso 3672 desta terça-feira (28)

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Caixa Econômica Federal realiza nesta terça-feira (28) o sorteio do concurso 3672 da Lotofácil, com prêmio de R$ 5 milhões. Os números são sorteados a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

Confira as dezenas sorteadas a partir das 21h.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Com baixa adesão, 16ª Regional de Saúde faz alerta sobre vacinação contra a gripe

Como jogar

As apostas podem ser feitas em casas lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para correntistas) ou pelo site Loterias Online da Caixa. O jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.