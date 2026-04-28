Confira o resultado da Lotofácil concurso 3672 desta terça-feira (28)
Sorteio pode ser acompanhado ao vivo nas redes sociais da Loterias Caixa e no canal da Caixa Econômica Federal
Escrito por Da Redação
Publicado em 28.04.2026, 20:00:34 Editado em 28.04.2026, 17:52:53
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O valor do prêmio é de R$ 5 milhões - Foto: Arquivo/Agência Brasil
A Caixa Econômica Federal realiza nesta terça-feira (28) o sorteio do concurso 3672 da Lotofácil, com prêmio de R$ 5 milhões. Os números são sorteados a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.
Confira as dezenas sorteadas a partir das 21h.
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Como jogar
As apostas podem ser feitas em casas lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para correntistas) ou pelo site Loterias Online da Caixa. O jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.
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