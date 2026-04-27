Confira o resultado da Lotofácil concurso 3671 desta segunda-feira (27)

A Caixa Econômica Federal realiza nesta segunda-feira (27) o sorteio do concurso 3671 da Lotofácil, com prêmio de R$ 2 milhões. Os números são sorteados a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

As dezenas sorteadas foram: 01-03-04-05-06-07-09-10-12-13-15-16-17-18-21

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Dentista grávida de gêmeos morre após passar mal em casa, em Goiás

Como jogar

As apostas podem ser feitas em casas lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para correntistas) ou pelo site Loterias Online da Caixa. O jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.