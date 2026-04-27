Confira o resultado da Lotofácil concurso 3671 desta segunda-feira (27)
Sorteio pode ser acompanhado ao vivo nas redes sociais da Loterias Caixa e no canal da Caixa Econômica Federal
Escrito por Da Redação
Publicado em 27.04.2026, 21:12:25 Editado em 27.04.2026, 21:12:29
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O jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante - Foto: Marcelo Casal Jr/Agência Brasil
A Caixa Econômica Federal realiza nesta segunda-feira (27) o sorteio do concurso 3671 da Lotofácil, com prêmio de R$ 2 milhões. Os números são sorteados a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.
As dezenas sorteadas foram: 01-03-04-05-06-07-09-10-12-13-15-16-17-18-21
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Como jogar
As apostas podem ser feitas em casas lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para correntistas) ou pelo site Loterias Online da Caixa. O jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.
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